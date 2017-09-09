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ضبط 120 طن مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 120 طن مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالشرقية

01:43 م السبت 09 سبتمبر 2017

ضبط 120 طن مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالشرقية

ضبط 120 طن مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة

كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مخزنين بدون ترخيص، بداخلهما 120 طن مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، قبل ترويجها بالشرقية.
وكان ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد قاموا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، ولجنة فنية من مهندسى وزارة الزراعة، باستهداف مخزن غير مرخص لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة كفر صقر؛ حيث تم ضبط المدعو خالد م.ا "44سنة مالك المخزن".
وضُبط بداخل المخزن 58 طن أسمدة فوسفاتية معدة للتداول مجهولة المصدر، و15 طن مخصبات ورقية مغشوشة ومقلدة، و8 أطنان مبيدات زراعية محظور تداولها.
كما تم استهداف مخرن آخر غير مرخص، وضبط المدعو محمد ع.ص "44سنة مالك المخزن"، وبتفتيش المخزن، ضبط بداخله 5ر29 طن أسمدة فوسفاتية معدة للتداول مجهولة المصدر، و9 أطنان مخصبات ورقية مغشوشة ومقلدة، ونصف طن مبيدات زراعية محظور تداولها... وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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