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62 مشتركة في مسابقة ملكة جمال مصر.. تعرفي على الشروط (صور)

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من بين أكثر من 2000 متقدمة لمسابقة ملكة جمال لهذا العام، وقع الاختيار، أمس الجمعة، على 62 مشتركة للتأهيل للمرحلة التالية والخضوع لاختبارات القبول، في فعالية أقيمت أمس الجمعة بقندق شيراتون القاهرة بالدقي.

وأوضحت رئيسة المسابقة ولجنة التحكيم الدكتور أمال رزق، أن اختيار المتسابقات تم بعناية شديدة، مشيرة إلى أن الـ62 متسابقة خضعن للاختبارات والأسئلة المتنوعة بين المجالات الثقافية والفنية والشخصية.

وحصدت المشتركات إشادات واسعة من لجنة التحكيم التي تكونت من عدة أعضاء، من بينهم الفنانة راندا البحيري ورانيا منصور وأحمد فريد وسارة نخلة، وملكة جمال مصر للعام الماضي "نادين أسامة"، وملك جمال العالم "مصطفى جلال" وغيرهم.

وفي حين يعتقد البعض أن الشرط الأساسي في مثل تلك المسابقات حسن المظهر والملامح الجمالية؛ فإن لجنة التحكيم أكدت أن الجمال يحسب بشكل نسبي لا يتخطى الـ20% من إجمالي معايير القبول، في حين تركز النسبة الأكبر من الشروط على المستوى الثقافي للمشتركات، لتمثيل مصر في الخارج بالصورة الأفضل.

ومن المقرر أن تختار لجنة التحكيم مساء اليوم السبت، من 21 إلى 26 فتاة للتأهل للمرحلة النهائلة من المسابقة، والمقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر الجاري، وستعلن عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

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