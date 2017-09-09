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الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 69614 حاجا مصريا

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مصراوي Masrawy

الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 69614 حاجا مصريا

01:38 م السبت 09 سبتمبر 2017

الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 69614 حاجا مصريا

عيادات البعثة الطبية - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 69614 حالة مرضية حتى ظهر اليوم السبت، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 67146 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2468 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت271 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 208 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت 63 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 40 حالة بالمستشفيات السعودية، 31 منهم بمكة المكرمة، و 9 بالمدينة المنورة، وذلك بإجمالي 247 غسلة كلوية، بالاضافة الى تسجيل 78 حالة وفاة حتى الأن.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، عدم اكتشاف أي حالات معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى الأن، مشيراً إلى أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدار ال 24 ساعة لخدمة الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج وحتى مغادرة أخر فوج وعودتهم بسلام الى أرض الوطن.​

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