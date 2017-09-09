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الحزن يخيم على أسيوط للعثور على جثث 3 شباب بصحراء ليبيا

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مصراوي Masrawy

الحزن يخيم على أسيوط للعثور على جثث 3 شباب بصحراء ليبيا

01:34 م السبت 09 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة أسيوط، عقب ورود نبأ العثور على جثث لـ 3 شباب ضمن الجثث الـ13 التي عثرت عليها كتائب عسكرية تابعة لقيادة منطقة طبرق العسكرية بالقرب من واحة الجغبوب جنوب طبرق في صحراء ليبيا فجر أمس الجمعة.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية‏، نشر 12 صورة للأوراق الثبوتية من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي عُثر عليها في ملابس الجثث التي عثرت عليها دوريات المنطقة العسكرية طبرق على مسافة 310 كم جنوب غرب طبرق.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مركزي ديروط والقوصية مسقط رأس كل من: "محمد سعيد سيد سعيد 37 سنة من قرية باويط، وأبوالحسن أحمد 34 من ديروط، وهاني مصطفى عبد الحميد محمد23 سنة من قرية الأنصار التابعة لمركز القوصية.

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