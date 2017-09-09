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ضبط صائغين بحوزتهما كمية كبيرة من العملات الأجنبية قبل الإتجار بها بالسوق السوداء بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط صائغين بحوزتهما كمية كبيرة من العملات الأجنبية قبل الإتجار بها بالسوق السوداء بالشرقية

01:30 م السبت 09 سبتمبر 2017

ضبط صائغين بحوزتهما كمية كبيرة من العملات الأجنبية قبل الإتجار بها بالسوق السوداء بالشرقية

عملات أجنبية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فى ضبط صائغين؛ لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهما كمية كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة.

وكانت تحريات معلومات ضباط مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، قد أكدت قيام كل من المدعو حسن ا.إ "39سنة صائغ"، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، والمدعو عماد م.ع "30سنة صائغ"، ومقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي على نطاق واسع خارج نطاق السوق المصرفي، مُتخذان من محل مصوغات بدائرة مركز ههيا، مسرحاً لمزاولة نشاطهما واستقبال عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهمين المذكورين، وبحوزتهما 108 آلاف و214 دولارا أمريكيا، و196 ألفا و854 ريالا سعوديا، وألفان و220 درهما إماراتيا، و130 ريالا قطريا، و14 ألف جنيه مصري وماكينتا عد نقدية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بنشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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