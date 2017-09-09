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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 827 جم كوكايين و600 جم حشيش و8 آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 827 جم كوكايين و600 جم حشيش و8 آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار

01:27 م السبت 09 سبتمبر 2017

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 827 جم كوكايين و600 جم حشيش و8 آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار

الأقراص المخدرة - أرشيفية

كتب- علاء عمران:

شن ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، وعددٍ من مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط تجار المواد والأقراص المخدرة.

واستهدفت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية - ضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة مرتكبي جرائم تجارة المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة؛ بالتعاون مع مديريات أمن الدقهلية، والإسكندرية والمنوفية.

وأسفرت جهود الحملة التى شنت بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، عن ضبط أجنبي الجنسية، حال وصوله للبلاد من إحدى الدول الأفريقية، وبحوزته 6 كبسولات تحوى كمية من مخدر الكوكايين وزنت 70 جراما، وبتطوير مناقشته، اعترف بحيازته لكمية كبيرة من ذات المخدر داخل أمعائه.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم اصطحابه إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات الطبية؛ حيث تم استخراج 62 كبسولة تحوى كمية من مخدر الكوكايين وزنت 757 جراما، وبلغ إجمالى المخدر المضبوط 827 جراما من مخدر الكوكايين.

كما أسفرت الجهود عن شخصين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، وبحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر، وأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزته 600 جرام لمخدر الحشيش، و35 جراما لمخدر الهيروين، وأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وبحوزته فرد خرطوش، و7 طلقات نارية مختلفة الأعيرة و5 أقراض مخدرة...وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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