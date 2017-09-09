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11 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف مايو"

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مصراوي Masrawy

11 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف مايو"

01:24 م السبت 09 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد على في قضية "أحداث عنف مايو"، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بمعاقبة المتهم محمد على بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، لاتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتكدير السلم العام، وحيازة مفرقعات، والتجمهر بمنطقة مايو عقب فض اعتصام رابعة.

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