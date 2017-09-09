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ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسفير العمالة المصرية للخارج بتأشيرات مزورة

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسفير العمالة المصرية للخارج بتأشيرات مزورة

01:16 م السبت 09 سبتمبر 2017

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسفير العمالة المصرية للخارج بتأشيرات مزورة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسفير العمالة المصرية للخارج بتأشيرات مزورة، عقب إيهامهم بتوفير وظائف لهم.

وكانت معلومات وتحريات ضباط قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية قد أكدت قيام مالكي شركة سفريات، ومالك شركة إعلان وتسويق بتسفير العمالة المصرية للخارج بتأشيرات مزورة، عقب إيهامهم بتوفير وظائف لهم، وتحصلهم منهم على مبالغ مالية، متخذين من الشركتين الخاصتين بهم الكائنتين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 3 أجهزة لاب توب، وماسح ضوئي، وطابعتين، و6 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، وشهادات تخرج منسوب صدورها لجامعات مصرية، وإذن دخول إلكتروني وبصمة سفر لإحدى الدول العربية، وتذاكر طيران مزورة، ومحاضر تسليم نقدية على بياض، وعقود عمل معدة للتزوير، وشهادات ميلاد وهاتفين محمولين، محملا عليهما دعاية وإعلان للشركتين، يتم استخدامهما فى أعمال النصب على المواطنين و3600 جنيه مصري.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات جرائمهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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