الأردن يدعو لتحرك دولي فوري لوقف أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا

لاجئ من الروهينغا يحمل طفلين عند وصولهم الى بنغلاد

(أ ف ب):

دعا الأردن اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من اجل وقف اعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا في بورما ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا ان ما يحدث هناك هو "جريمة وارهاب".

وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على صفحته الرسمية "ما يحدث في ميانمار جريمة وإرهاب يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسؤولين عنهما".

واضاف الصفدي "نعمل مع الأشقاء في منظمة التعاون الاسلامي لإطلاق هذا التحرك".

وأثارت مسالة اضطهاد الروهينجا البالغ عددهم حوالى مليون نسمة والذين تعتبرهم بورما مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية، غضبا في العالم الاسلامي.

ويعيش الروهينغا في بورما في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري ويخضعون لقيود على تحركاتهم.

وقد تجنبوا أعمال العنف بدرجة كبيرة. لكن في أكتوبر الماضي قامت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "جيش إنقاذ روهينجا أراكان" بشن سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة، ما دفع الجيش الى تنفيذ عملية واسعة لم توفّر المدنيين.

ومنذ 25 Hغسطس فر قرابة 270 الف من الروهينجا إلى مخيمات تغص باللاجئين في بنجلادش وهم يعانون من نقص الغذاء والارهاق.

وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لانتقادات بسبب طريقة ادارتها لازمة الروهينجا ولا سيما من قبل ملالا يوسفزاي والاسقف ديزموند توتو الحائزين بدورهما نوبل السلام.