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اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان الصيف في السويس

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مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان الصيف في السويس

01:23 م السبت 09 سبتمبر 2017

اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان الصيف في السويس

الصيف في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

يفتتح مساء اليوم السبت، الكاتب الصحفي، حلمي النمنم وزير الثقافة، والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مهرجان الصيف الثقافي، بحضور اللواء أحمد حامد، محافظ السويس.

وقال اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة، ان المهرجان يبدأ مساء اليوم بكورنيش السويس الجديد، على المسرح المكشوف امام حديقة الشهداء.

وأضاف سرحان، أن المهرجان يشهد مشاركة عدد من فرق الفنون والآلات الشعبية، وفرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة السويس.

ولفت سرحان، إلى أن المهرجان يشارك فيه عدد من الفرق من محافظات في الفنون الشعبية والآلات الشعبية والموسيقى العربية، ويستمر حتى الخميس المقبل.

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