بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد عددا من الأكمنة والتمركزات

مصدر: المصريون المعثور على جثثهم في ليبيا تعرضوا للنصب من عصابات تهريب

قنا - عبدالرحمن القرشي :

تفقد اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، اليوم السبت، عددا من الأكمنة والتمركزات شمال المحافظة، للوقوف على مدى يقظة وانتظام الضباط والقوات بمهام العمل.

وأمر "العياط" بنشر القوات بالشكل الذي يكفل السيطرة الأمنية مع تحقيق الأمن الشخصي، مشددا على ارتداء الخدمات الأمنية الصديري الواقي لتحقيق أقصى درجات الأمان خلال العمل.

وشدد مدير الأمن، على ضرورة التصدي بكل حسم للخارجين عن القانون مع حسن معاملة المواطنين وعدم تعطيل حركة المرور.