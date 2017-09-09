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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 78

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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 78 الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 78

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي إلى 78.

وقال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الأنصاري، في تصريح: إن "المتوفين هم الحاج أشرف إسماعيل عبدالرازق نوار 53 عاما، يتبع حج القرعة من محافظة القليوبية، توفي بمستشفى الملك عبدالله بجدة، والحالة الثانية لحاج يدعى إبراهيم محمد إبراهيم عامر 60 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة القاهرة، توفي بمستشفى تيماء العام بالمنطقة الشمالية".

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وأضاف "الأنصاري" أن الحالة الثالثة لحاج يدعى حامد مصطفى أحمد السيد سالم 61 عاما يتبع حج السياحة، من محافظة الدقهلية، توفي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأشار إلى أنهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، حيث تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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التحرير

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