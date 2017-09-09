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مميش: قناة السويس تحقق أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية

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مميش: قناة السويس تحقق أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية مميش: قناة السويس تحقق أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن "حركة الملاحة سجلت اليوم، أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية في تاريخ القناة بعبور 65 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و300 ألف طن".

وأضاف "الفريق مميش" في بيان، أن القناة شهدت اليوم عبور 3 من أكبر سفن الحاويات في العالم حمولاتها بين 150 إلى 200 ألف طن وهو ما لم يكن ممكنا عبورها في نفس اليوم بدون تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، مما يؤكد على بعد نظر القيادة السياسية التي أيدت رؤية إدارة القناة لمتطلبات التطوير الملحة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لحركة التجارة العالمية المتزايدة.

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وأشار إلى أن عدد السفن العابرة اليوم من قافلة الشمال قد بلغ 34 سفينة بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن وكان على رأسها سفينة الحاويات العملاقة CSCL ATLANTIC OCEAN وحمولتها 182 ألف طن مقبلة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورة.

كما بلغ عدد السفن المقبلة من الجنوب 31 سفينة بحمولات مليون و900 ألف طن وكان على رأسها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MARIBO MAERSK وحمولتها 200 ألف طن مقبلة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا، تليها سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة CMA CGM ZHENG HE وحمولتها 185 ألف طن مقبلة من سنغافورة ومتجهة إلى اليونان.

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التحرير

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