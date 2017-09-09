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البنا: زراعة القطن العام الماضي الأقل منذ عهد محمد علي (فيديو)

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البنا: زراعة القطن العام الماضي الأقل منذ عهد محمد علي (فيديو) البنا: زراعة القطن العام الماضي الأقل منذ عهد محمد علي (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة: إن "مساحة زراعة القطن العام الماضي هي الأقل منذ عهد محمد علي"، موضحًا أنه بحلول 2019 ستصل مساحة زراعة القطن إلى نصف مليون فدان.

وأضاف "البنا" خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم السبت، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القادة السياسية تهتم بزراعة القطن في ، مشيرًا إلى أنه يوجد استراتيجية للنهوض بمحصول القطن.

وتابع: "مساحة زراعة القطن هذا العام وصلت إلى 220 ألف فدان، مقابل 129 ألف فدان العام الماضي، ويتم إدخال أصناف جديدة من المحاصيل كل عام لزيادة الإنتاج".

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واستكمل الوزير "من المقرر استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة سواء محاصيل الخضراوات أو المحاصيل الحقلية، مؤكدًا أن الأصناف الجديدة محلية وتساعد على زيادة الإنتاجية.

 

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التحرير

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