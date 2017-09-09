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بعد الحكم بعودتهم.. ننشر نص دعوى موظفي النيابة الإدارية المفصولين

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نشرت المؤسسة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي صورتي الإعلان عن وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية وقرار نائب رئيس الهيئة الصادر بخصوص تعيين 1591 بالوظيفة، والذين تم الحكم بعودتهم للعمل من محكمة القضاء الإداري بجلستها الخميس الماضي.

كما نشرت صورًا من نص الدعوى التي أقامتها لإلغاء القرار الصادر من رئاسة الجمهورية، وأحقية الموظفين، الذين صدر لهم قرار رسمي بتعيينهم في العودة للعمل.

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

وقال المحامي على القسطاوي، أحد مقيمي الدعوى، إن وقائع القضية تعود إلى أن السيد أحمد محمود بصفته وليًا طبيعيًا عن ابنته أسماء أحمد محمود، إحدى المتضررات من القرار أقام طعنًا على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مسابقة تعيين 1591 كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وفي شهر يونيو 2016 كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قد أوصت بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2016، الخاص بالتعيين بوظيفة كاتب رابع بسكرتارية عامة.

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وأوضحت التعاونية في بيان لها اليوم، أن هيئة مفوضي الدولة طعنت على هذا الأمر، حيث تدخل علي القسطاوي بموجب صحيفة تدخُّل، وبصفته وكيلاً عن مجموعة من الفائزين بالمسابقة، من الإسكندرية ومرسى مطروح، ولحق به الأستاذ خالد علي بصحيفة تدخل أخرى.

وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار، رئاسة الجمهورية الذي سبق وقضي بإلغاء قرار تعيين 1600 موظفًا بهيئة النيابة الإدارية بعد استلامهم للعمل بالفعل بوظيفة كاتب رابع.

وذلك في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة الدرجة الأولى من محكمة القضاء الإداري، بتدخل من التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يترتب عليه استمرار الـ 1591 موظفًا بوظائفهم، وذلك بعد أن كانوا مهددين بفقدان مصدر رزقهم.

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التحرير

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