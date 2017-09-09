رقصت في حفله وسافرا إلى لندن.. مواقف أكدت فيها «الشربيني» علاقتها بـ«الهضبة»

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حالة من الجدل أثيرت منذ فترة حول زواج "الهضبة" عمرو دياب من الفنانة الشابة دينا الشربينى، التى رغم صمتها وعدم تعليقها كانت تخرج هدى الناظر مديرة أعمال "الهضبة" دائمًا لتنفى الخبر، وتؤكد عدم صحته.

ولم تكن تلك الشائعات وليدة اللحظة، لكنها كانت تتكرر بين حين وآخر، فانتشرت للمرة الأولى في مطلع فبراير الماضي، ثم مرة أخرى بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف، وعلى الرغم من تضارب الأخبار، خرج الهضبة بألبومة الجديد "معدي الناس"، ليعاود الجدل مرة أخري حول علاقتهما، حيث شغلت أغنية "أجمل عيون" الكثيرين، بعد أن جاء في كلماتها "والله لأحبك موت وأحب برج الحوت"، ما جعل البعض يبحث سريعًا عن برج "دينا الشربيني"، ليتضح بالفعل أنها برج الحوت، ما جعل البعض يتكهن بأنها المقصودة من الأغنية بالفعل.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت تحرص "الشربيني" على عدم التعليق على تلك الشائعات، لكنها مؤخرًا، خاصة بعد أزمة برج "الحوت"، لم تعد تهتم بتلك الشائعات وأثارت الجدل بالكثير من المواقف التى أكدت وجود علاقة تجمعهما بالفعل، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى...

وجودهما في «مطار القاهرة»

حالة من الجدل أثيرت حول الثنائي بعدما وجدا في مطار القاهرة مؤخرًا استعدادًا للسفر سويًا إلى العاصمة الإنجليزية لندن، حيث أشار العديد من التقارير إلى أن عمرو دياب أنهى إجراءات السفر عبر استراحة صالة ٤، المخصصة للطائرات الخاصة بصحبة دينا الشربيني واثنين آخرين في طريقهما إلى لندن في رحلة تستغرق أيامًا.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتجه فيها عمرو دياب للسفر مع دينا الشربيني عبر طائرة خاصة، فسبق وعادا سويا من الإمارات العربية على متن إحداها.

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«رقص» في حفلة «الهضبة»

يبدو أن "الشربيني" لم تهتم بالشائعات التي طالتها بعد إطلاق ألبوم "الهضبة" الأخير، وحرصت على حضور حفلته الأخيرة في الغردقة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو منسوب لها وهي تتمايل وترقص على أنغام أغنية "نغمة الحرمان"، وهو الأمر الذي أثار اندهاش البعض نظرًا لجرأتها.

صورة تجمعهما

وجدت أيضًا "الشربيني" مع "الهضبة"، في الساحل الشمالي ومعهما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وما أثار الشكوك أكثر نشر الهضبة صورًا له بمفرده في الساحل الشمالي لينكشف أمره بعدها بأيام بنشر صورته مع الشربيني.

«تيشرت»

على الرغم من النجاح الكبير في أولى حفلات "الهضبة" بعد ألبومة "معدي الناس" في الساحل الشمالي، لم تخل تلك الحفلة من الشائعات حول علاقته بـ"الشربيني"، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي ترتدي تيشرت يشبه إلى حد كبير تيشرت "الهضبة" والسلسلة أيضًا ونفس ستايل رابطة الرأس، وتكهن الكثيرون بأنها حضرت الحفلة بنفس الملابس أيضًا، لكن لم يتسن لنا التأكد من تلك الأخبار.

فيلم «الشهرة»

على الرغم من تداول الشائعات حول علاقتها بـ"الهضبة"، لم تترد "الشربيني" في قبولها التمثيل معه في فيلم "الشهرة"، الذي يعد له خلال هذة الفترة، وتجاهلت الشائعات التى قد تطالها بتحقيق مكاسب من تلك العلاقة، حيث أكد البعض أن علاقتها كانت السبب في ترشيح الشربيني لذلك الدور.