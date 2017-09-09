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مسجل خطر يتسلق منزل سيدة ويسرق أموالها بشبرا

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مصراوي Masrawy

مسجل خطر يتسلق منزل سيدة ويسرق أموالها بشبرا

12:52 م السبت 09 سبتمبر 2017

مسجل خطر يتسلق منزل سيدة ويسرق أموالها بشبرا

مسجل خطر

كتب - فتحي سليمان:

تسلق مسجل خطر شقة سيدة أربعينية تُقيم بمفردها بمنطقة شبرا؛ ونجح في سرقة أموالها ونقود أجنبية ولاذ بالهرب غير أن كاميرات محل مجاور سجلت تفاصيل الواقعة وتوصل رجال الامن اليه وتمكنوا من كشف هويته وضبطه.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة شبرا، من، علا عبد الستار الشيخ، 42 سنة، مُقيمة 4 شارع رأفت بشبرا، باكتشافها سرقة (مبلغ مالي 4500 جنيه، و 1000 ريال سعودي، و 100 دولار) من داخل شقتها ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

أفادت التحريات والمعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، بأن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر يُدعى "محمد.ف"، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 56 قضية سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته مسروقات جمعها المتهم من عدة وقائع ارتكبها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من شبك المطبخ".

أرشد المتهم عن مكان مبلغ "1000" جنيه من متحصلات الحادث، وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

حُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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