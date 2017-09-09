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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 78 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 78 حالة

01:02 م السبت 09 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 78 حالة

الحجاج المصريين - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 78 حاجا.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين هم: الحاج أشرف اسماعيل عبدالرازق نوار، يبلغ من العمر 53 عام، يتبع حج القرعة، من محافظة القليوبية، توفي بمستشفى الملك عبدالله بجدة، والحالة الثانية لحاج يدعى إبراهيم محمد ابراهيم عامر، يبلغ من العمر 60 عام، يتبع حج السياحة، من محافظة القاهرة، توفي بمستشفى تيماء العام بالمنطقة الشمالية، والحالة الثالثة لحاج يدعى حامد مصطفى أحمد السيد سالم، يبلغ من العمر 61 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة الدقهلية، توفي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أنهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس مشيراً الى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.​

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