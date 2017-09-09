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وزير التربية والتعليم: استحداث نظام تعليمي جديد بدءا من 2018

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مصراوي Masrawy

وزير التربية والتعليم: استحداث نظام تعليمي جديد بدءا من 2018

12:59 م السبت 09 سبتمبر 2017

وزير التربية والتعليم: استحداث نظام تعليمي جديد بدءا من 2018

الدكتور طارق شوقي

كتب- عبدالله قدري:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم استحداث نظام جديد للتغليم يبدأ من عام 2018 وحتى 2030.

وأضاف في كلمته بالجمعية العمومية غير العادية للمعلمين، أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بدءا من العام المقبل على الصف الأول الابتدائي، على أن يتم تطبيقه على تلاميذ "الحضانة" في هذا العام ليكونوا مؤهلين له العام المقبل، مع مراعاة طلاب النظام القديم كما هم، مؤكدا انه بعد 12 عام سيتم تخريج أول دفعة من هذا النظام الجديد.

وأوضح أن الوزارة لديها مشكلات لا حصر لها سواء في القوانين أو الماديات أو المدارس، مؤكدا أنه لا بد من تقليد تجارب الدول المتقدمة في التعليم مثل سنغافورة والدولة المتقدمة.​

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