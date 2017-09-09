الأرصاد: الأحد طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 34

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 22 30

السلوم 17 30

سيوة 20 34

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

العريش 22 32

رفح 18 32

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

رأس سدر 25 34

نخل 19 34

19نويبع 28 36

طابا 21 34

كاترين 17 36

الطور 25 32

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 36​