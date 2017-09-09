انتشال جثمان مجند شرطة غرق بشاطئ العريش
انتشال جثمان مجند شرطة غرق بشاطئ العريش
01:09 م السبت 09 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - أشرف سويلم
تمكنت فرق الإنقاذ بمدينة العريش، من انتشال جثمان مجند شرطة غرق أمس خلال استحمامه بشاطئ نادي الشرطة بمدينة العريش عقب انتهاء خدمته.
وظلت فرق الإنقاذ منذ أمس تبحث عن جثمان المجند الغارق حتى العثور عليه اليوم ونقله إلى مشرحة مستشفى العريش ويدعى "إسلام محمد أحمد، 21 عاما" من الإسكندرية فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.
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