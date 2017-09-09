ضبط 27 محكوما عليهم و143 مخالفة مرورية بالعريش
ضبط 27 محكوما عليهم و143 مخالفة مرورية بالعريش
01:05 م السبت 09 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - أشرف سويلم:
شنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة استهدفت مناطق متفرقة بمدينة العريش بقيادة اللواء رضا سويلم مدير الأمن، وأسفرت عن ضبط 27 محكوما عليهم وأربعة قضايا تموينية.
كما تم ضبط 143 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجار إحالة المضبوطين للتحقيقات.
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