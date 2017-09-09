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مصدر: المصريون المعثور على جثثهم في ليبيا تعرضوا للنصب من عصابات تهريب

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مصراوي Masrawy

مصدر: المصريون المعثور على جثثهم في ليبيا تعرضوا للنصب من عصابات تهريب

01:01 م السبت 09 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

أكدت مصادر أمنية بمحافظة المنيا، أنه جار متابعة اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن جثث الضحايا الخمسة من العمال المنتمين للمحافظة والذين عثر على رفاتهم ضمن 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بصحراء "واحة جغبوب" القريبة من منطقة السلوم المصرية.

وأشارت المصادر، إلى أن المؤشرات الأولية، طبقا للمعلومات المتوفرة تشي أن الضحايا قد تعرضوا لعملية نصب عن طريق عصابات تهريب، أدخلتهم الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، وتم تركهم في الصحراء الأمر الذي تسبب في تحلل الجثث.

ورجحت المصادر صعوبة نقل الجثامين للأراضي المصرية لاعتبارات إنسانية، بعدما أصابها التحلل، مشيرًا لدفنهم كنظرائهم الذين سبق الكشف عن وفاتهم قبل أكثر من شهر مضى.

وكانت مصادر تابعة للجيش الوطني الليبي، قد كشفت أن دوريات تابعة له عثرت على 13 جثة في قلب الصحراء فجر الجمعة تبين أنها لمصريين من واقع أوراق الهوية التي كانت معهم ونشر المتحدث العسكري الليبي، أحمد المسماري، على صفحته على "فيسبوك"، صورا لجوازات سفر وبطاقات رقم قومي مصرية للضحايا.

والضحايا المنتمون لمحافظة المنيا الذين أعلن الجيش الليبي العثور على هوياتهم هم: سعيد صلاح سعيد محمد، 33 سنة عامل زراعي من مركز بني مزار، تامر محمد بدوي حافظ، 28 سنة من قرية "السوبي" التابعة لمركز سمالوط، إبراهيم خليفة أحمد محمد، 26 سنة، ضاحي عثمان عبدالمجيد عثمان، 30 سنة من قرية دير سمالوط، عمرو جمال أحمد سيد، 23 سنة عامل.

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