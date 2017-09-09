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منها «دايو» و«نيفا».. 9 سيارات ما زال تصنيعها مستمرًا حتى الآن

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قدمت العديد من الشركات العالمية العشرات من الموديلات طيلة تاريخها في صناعة السيارات، وعلى مدار سنوات كثيرة اختلفت السياسات التسويقية والإنتاجية بشكل واضح، حسب الإقبال الجماهيري على تلك الموديلات، غير أن العديد من الكيانات تظل متمسكة بموديلات حققت شعبية وقت عرضها لأول مرة، وترفض التخلي عنها بشكل تام.

وفي هذا السياق، نستعرض عددًا من السيارات التي لا تزال تصر شركاتها على إنتاجها بشكل أساسي..

1- مرسيدس G- Class

أنتجتها الشركة الألمانية العملاقة بشكل رئيسي في عام 1979 بالنمسا، كواحدة من إصدارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الأغراض، وأعادت الشركة إحياءها بنسخة جديدة في 2017، عندما أعلنت عزمها إطلاق نسخة محدودة بسمات شكلية مختلفة.

2- لادا نيفا

يعود تاريخ إنتاجها إلى 1979، حيث تم تصنيعها لأول مرة في بريطانيا، ولا تزال الشركة الروسية تصنعها حتى الآن، وظهرت في الأشهر الماضية تقارير تشير إلى عزمها تغيير شكلها الخارجي في الفترة المقبلة.

3- لادا ريفا

تعد شريكة "نيفا" في التاريخ الطويل والشهرة التي حظت بها في الأسواق، غير أن هناك فروقًا واضحة في الجودة والكفاءة، ولا تزال تنتج في فقط.

4- لاند كروزر 70

قد يبدو معتادًا أن يرى البعض سيارة الدفع الرباعي الشهيرة "لاند كروزر" في الأسواق حتى اليوم، إلا أن من الغريب أن تصر الشركة على إنتاج النسخة "لاند كروزر 70"، التي أنتجت لأول مرة في 1984 بالنمسا.

5- بيجو 405

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يعرفها السوق المصري بشكل رئيسي، حيث لا تزال مستخدمة بقوة في الشوارع، إلا أن الشركة الفرنسية لا تزال تصدرها جديدة في إيران، وتم إنتاجها لأول مرة عام 1987.

6- سايبا 111

بدأت الشركة الإيرانية بتصنيع سيارات رينو "5” و"21”، إلا أنها بدأت تطور سيارتها 111 لتكون تطورًا واضحًا لـ"كيا برايد" و"مازدا 121”.

7- دايو نكسيا

قد يعتقد البعض أن بيع الشركة الكورية "دايو" إلى جنرال موتورز الأمريكية، قد أنهى أي تواجد لإصداراتها في العالم، إلا أن "نكسيا" لا تزال تنتج جديدة في أوزبكستان حتى بعد بيع الشركة.

8- هيونداي فيرنا

يعرفها الجميع بقوة في السوق المصري، فهي تمثل الجيل الثاني لسيارة "هيونداي" السيدان الشهيرة "أكسنت"، والذي تم إطلاقه في 1999، إلا أن الشركة لا تزال تنتج هذا الجيل في مصر حتى الآن بنفس الشكل.

9- دايو ماتيز

إحدى أكثر السيارات التي عرفها المصريون في تسعينيات القرن الماضي، ولا تزال السيارة المدمجة صغيرة الحجم التي ظهرت في 1998 لأول مرة تصدر جديدة في أوزبكستان.

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