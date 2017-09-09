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فينجر: أرسنال قادر على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم

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فينجر: أرسنال قادر على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم فينجر: أرسنال قادر على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم

التحرير

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أكد المدرب الفرنسي أرسين فينجر، قدرة أرسنال على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على الرغم من البداية الضعيفة للمدفعجية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعرض أرسنال لخسارتين في أول 3 مباريات هذا الموسم، حيث حقق الفوز في أول مباراة على ليستر سيتي قبل الخسارة أمام ستوك سيتي، ومن ثم أمام ليفربول بالذات برباعية نظيفة.

وأوضح فينجر، أن الوضع ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، فخسارة مباراتين خارج الديار أمر يمكن تداركه، خاصة أنه لا يزال هناك 35 مباراة متبقية على نهاية الموسم.

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وأشار المدرب الفرنسي إلى حاجة الفريق للتطور، خاصة أن أرسنال جمع الموسم الماضي 75 نقطة، وتوّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وبات لزامًا على اللاعبين تقديم ما هو أفضل من ذلك الموسم الحالي.

وعن تجديد عقده مع الفريق، قال فينجر إن وضعه الشحصي ليس مهمًا، مؤكدًا أن الأهم هو مركز الفريق، وهذا ما يعنيه في المقام الأول.

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التحرير

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