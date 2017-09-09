أسيسنيو أساسيًا أمام ليفانتي وإيسكو على مقاعد البدلاء

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أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن تشكيل المرينجي، الذي سيواجه ليفانتي اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب البيرنابيو.

ويغيب عن صفوف الريال في مباراة اليوم كل من لوكا مودريتش وكيلور نافاس، بعدما فضل زيدان إراحتهما بعد المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 إلى جانب رافائيل فاران، الذي لا يزال يتعافى من الإصابة وكريستيانو رونالدو الموقوف منذ مباراة السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 4 نقاط، وهو نفس الرصيد من النقاط، الذي يمتلكه ليفانتي في المركز السابع، وفيما يلي تشكيل الريال لمباراة اليوم:

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كاسيا- كارفخال- ناتشو- كروس- بنزيما- مارسليو- ثيو- فاسكيز- لورينتي- أسينسيو.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من لوكا وفاليخو وبيل وكاسيميرو وإيسكو وكوفاسيتش إلى جانب سيبالوس.