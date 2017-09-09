القبض على 3 عاطلين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 3 عاطلين ببنها، للاتجار في "الهيروين" و"الحشيش، حيث تم ضبط اثنين وفر آخر هاربًا، وتم ضبط كمية من المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز بنها، تفيد بقيام كلًا من "عمرو. ع" وشهرته "أوكا " 22 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في قضية سلاح ومخدرات، و"محمد. ر" 26 عامًا، عاطل "هارب"، وشقيقه "محمود" 23 عاطل، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعرض المعلومات على اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير الأمن، فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث قادها العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وباستهداف المتهمين أمكن ضبط المتهمين الأول والثالث، وفر الثاني هاربًا، وبالتفتيش أمكن ضبط كمية من مسحوق "الهيروين" وكمية من "الحشيش"، ومبلغ مالي وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي، حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم.