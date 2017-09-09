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محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المحامين

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المحامين

12:44 م السبت 09 سبتمبر 2017

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المحامين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمتابعة ومراجعة تفاصيل إلاعداد والتجهيز النهائي، للمؤتمر السنوي للمحامين، المقرر انعقاده على مدى 3 أيام بداية من 10 حتى 13 سبتمبر.

وتبلغ الأعداد المشاركة حوالي 3150 محاميًا من النقابات الفرعية بالمحافظات، وتقرر تسكينهم بالقرى السياحية، التابعة للجهاز التنفيذي لمدينة بورسعيد.

وأبدى "الغضبان" ترحيبه بالمحامين المشاركين في المؤتمر السنوي العام الذي تنظمه النقابة العامة للمحامين والذي تنطلق فعالياته مساء الغد.

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