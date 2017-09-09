زيوت طعام تساعدك على التخسيس.. منها "نخالة الأرز"

كتب - هشام عواض:

زيوت الطعام من المعروف أنها من المواد التي تؤدي لزيادة الوزن، ولهذا يبتعد عنها الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص أوزانهم والتمتع بالرشاقة، إلا أن هناك بعض الزيوت التي لها فاعلية في التخسيس.

وتساعد هذه الزيود على تزود الجسم بالمغذيات التي يحتاجها، وإنقاص الوزن، وبحسب موقع "eatthis" المعني بالصحة والغذاء أن هذه الزيوت هي:

- زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على دهون ثلاثية يسهل هضمها، ويمتاز بخصائصه التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، ويساعد على التخلص من دهون البطن، خاصة لدى النساء، وتخفيف دهون الجسم لدى من يعانون من السمنة.

- زيت الزيتون البكر

وهذا الزيت غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية، ما يجعله من أفضل الخيارات الصحية للطبخ. ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي، ويساعد ذلك على الحفاظ على الوزن. ويمكنك استخدام ملعقتين أو 3 ملاعق من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا في طعامك.

- زيت نخالة الأرز

يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تزيد حرق السعرات الحرارية. ويمتاز هذا الزيت أيضاً بالمستويات العالية من "أوريزانول" وهو بروتين دهني يساعد الجسم على التخلص من الكولسترول الضار، ويعتبر زيت نخالة الأرز صحيًا أكثر من زيت عباد الشمس للتخسيس، باستثناء استخدام القلي والطهي عند درجات حرارة عالية.