الأمن يداهم مصنعًا غير مرخص للمستلزمات الطبية بالساحل

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مصنعًا غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية غير المرخصة بمنطقة الساحل مستخدمًا مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي مما يضُر بالصحة العامة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد أن "محمد.إ"، 20 سنة، مدير مصنع بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية بحارة الأمراء من شارع السيد سليمان في الساحل، يدير مصنع بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية؛ مُستخدمًا مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي مما يضر بالصحة العامة.

أكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المصنع على عدد 6 كرتونة بداخلهم كمية من المستلزمات الطبية عبارة عن (قطن، وشاش، وقفازات بلاستيكية، ورباط شاش مغلف، ومقصات معدنية، وكمامات) و3 ماكينات للف وتغليف الشاش، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص لصالح مالكه "هاني.م" وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعه.

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.