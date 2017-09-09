الإسكان: المرحلة الثالثة من "دار مصر" بعد شهرين.. ومصدر يعلن "السعر"

كتب- مصطفى المنشاوي:

كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، إن الوزارة ستطرح وحدات المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر بعد نحو شهرين، البالغ عددها 15 ألف وحدة على مستوى الجمهورية.

وقال عباس في تصريحات لمصراوي، أن الإعلان عن الطرح يمكن أن يكون في بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت قبل فترة في إنشاء وحدات المرحلة الثالثة وأنها انتهت من بناء نحو "دورين" في كل المدن، وذلك لعدم تكرار مشكلة تأخر تسليم الوحدات كما حدث في المرحلة الأولى من المشروع، مضيفا: "هنبيع ونعلن عن المرحلة الثالثة وهنكون مخلصين على الأقل الهياكل الخراسانية للعماير".

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع، أن سعر المتر في المرحلة الثالثة سيتخطى حاجز الـ5 آلاف جنيه، بزيادة نحو 25% عن سعر المتر في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت وتميز بعض المناطق المقام عليها المشروع مثل مدينة 6 أكتوبر التي ستطرح فيها الوحدات بمنطقة التوسعات الشمالية.

المرحلة الأولى: اشتملت المرحلة الأولى على 13296 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة هي: "أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر ودمياط الجديدة والسادات"، بواقع 554 عمارة في القاهرة الجديدة، و238 عمارة بدمياط الجديدة، و175 عمارة بأكتوبر، و117 عمارة بالشروق، و118 عمارة بالعاشر من رمضان، و89 عمارة بالعبور، و22 عمارة ببدر، و15 عمارة بالسادات.

وتم طرح المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة من 16 نوفمبر 2014، وحتى 15 ديسمبر 2014، بأسعار تبدأ من 250000 جنيه، ومقدم يبدأ من 25000 جنيه، لوحدات كاملة التشطيب.

وسجل سعر المتر في القاهرة الجديدة بين 3900 إلى 4250 جنيه، وفقًا للموقعين الذين سيتم طرحهما، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيهًا، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيه، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيها، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيهًا، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيها، وأخيرًا مدينتي بدر والسادات بسعر 2550 جنيهًا. المرحلة الثانية: اشتملت المرحلة الثانية من المشروع على 25032 وحدة سكنية في 12 مدينة جديدة وهي: "أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو ودمياط الجديدة والشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب"، بواقع 65 عمارة ببرج العرب، و67 عمارة بالسادات، و75 عمارة بالعاشر من رمضان، و115 عمارة بأكتوبر، و126 عمارة بالعبور، و376 عمارة بالقاهرة الجديدة.

ولم تختلف أسعار الوحدات عن المرحلة الأولى، حيث تم تثبيت سعر المتر بالنسبة للمدن التى تم طرحها للمرة الثانية المشروع.

وبالنسبة لسعر المتر لمدن المرحلة الثانية، كانت ٤ آلاف جنيه لمدينة الشيخ زايد، و٢٨٠٠ جنيه لمدينة ١٥ مايو، و٢٧٠٠ جنيه لمدينة برج العرب.​