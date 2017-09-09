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وصول وزير التعليم مقر انعقاد الجمعية العمومية للمعلمين

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مصراوي Masrawy

وصول وزير التعليم مقر انعقاد الجمعية العمومية للمعلمين

12:28 م السبت 09 سبتمبر 2017

وصول وزير التعليم مقر انعقاد الجمعية العمومية للمعلمين

طارق شوقي

كتب- عبد الله قدري:

وصل طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلى مقر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بنادي المعلمين، اليوم السبت، لحضور الجمعية.

ويطالب المعلمون برفع الحراسة القضائية على النقابة، والدعوة لإجراء انتخابات عامة على مجلس النقابة، بعد صدور حكم قضائي في مارس الماضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 6 شهور.

وانتشرت لافتات المعلمين التي تطالب برفع الحراسة القضائية، وضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وسط حضور كبير من النقابات الفرعية بكفر الدوار وملوي ودسوق، وقنا واسكندرية والمحلة والمنوفية.​

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