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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفي ما يتردد عن نشر قوات حفظ السلام

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مصراوي Masrawy

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفي ما يتردد عن نشر قوات حفظ السلام

12:37 م السبت 09 سبتمبر 2017

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفي ما يتردد عن نشر قوات حفظ السلام

القاهرة- (مصراوي):

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع التقارير المتداولة والتي تدعي أن الأمم المتحدة تعتزم نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ليبيا.

وقال الممثل الخاص للبعثة غسان سلامة، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدأت بالعودة تدريجيا إلى ليبيا، ما يعني زيادة عدد موظفيها في ليبيا بما في ذلك أفراد الأمن التي تنحصر مهمتهم فقط بحراسة موظفي الأمم المتحدة داخل مقر الأمم المتحدة في طرابلس.

وشدد سلامة على أن بعثة الأمم المتحدة للدعمل في ليبيا هي بعثة سياسية، وولايتها التي حددها مجلس الأمن الدولي لا تسمح بوجود قوة لحفظ السلام، مؤكدًا على التزام البعثة الكامل بسيادة ليبيا، ووجدتها وسلامة أراضيها.

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مصراوي Masrawy

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