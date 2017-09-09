انتظام رحلات وصول حجاج البر إلى ميناء نويبع

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء نويبع بجنوب سيناء، رحلتين للسفينتين "برنسيسة" و"سينا" على متنهما 2133 راكبًا، بينهم 1980 حاجًا، يرافقهم 46 أتوبيس نقل حجاج، و6 شاحنات.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف في تصريحات اليوم السبت أن العبارتين "سينا" و"برنسيسة" تعملان برحلات مكوكية يوميًا، لسرعة نقل حجاج بيت الله الحرام مع تكثيف العمل بالميناء وزيادة عدد ضباط الجوازات ومسئولي الشرطة والجمارك والعاملين بالصالات لسرعة انهاء الإجراءات.

وأشار يوسف، إلى أن السفينتين "القاهرة" و"عمان" وصلتا وعلى متنهما 2332 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج و138 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و9 سيارات، وغادرت السفينتين "أمانة" و"عمان" وعلى متنهما 2476 راكبًا و37 شاحنة و140 سيارة.

وفي سياق آخر قال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات استقبل اليوم لاستقبال السفينة "مصر جاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة HERCULES وعلى متنها 59 ألف طن قمح قادمة من فرنسا والسفينة OCEAN BLATNIM وعلى متنها 31 ألف طن الومنيوم قادمة من الهند.