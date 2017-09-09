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إحالة عضو هيئة تدريس يتحرش بالطالبات في جامعة طنطا للتأديب

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مصراوي Masrawy

إحالة عضو هيئة تدريس يتحرش بالطالبات في جامعة طنطا للتأديب

12:33 م السبت 09 سبتمبر 2017

إحالة عضو هيئة تدريس يتحرش بالطالبات في جامعة طنطا للتأديب

الدكتور ابراهيم سالم رئيس جامعة طنطا

الغربية - مروة شاهين:

أحال الدكتور ابراهيم سالم، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، مدرسا بقسم الإعلام في كلية الآداب، إلى مجلس التأديب لتغريره بالطالبات والتحرش بهن.

وأثبتت التحقيقات التي أجراها الدكتور أحمد يوسف الشحات، أستاذ بكلية الحقوق، جامعة طنطا، أن الدكتور أخل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضايتها ووصمه بسوء السمعة، وثبوت قيامه بالتغرير بالطالبات والتحرش بهن مستغلا وظيفته كعضو هيئة تدريس وتحكمه في نجاحهن أو رسوبهن.

وكانت الطالبة "هـ. م" بالفرقة الأولى قسم الإعلام بكلية الآداب، تقدمت بشكوى في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي ضد الدكتور "م. ع" تتهمه فيها بالتحرش بها من خلال رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي و"واتس آب"، وأعلن الطلاب تضامنهم مع زميلاتهم، وأحالت على الفور الجامعة الواقعة للتحقيقات، والتي أثبتت صحة الشكوى، وبناء عليه تم إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب.

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