مفوضية اللاجئين: أعداد مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار وصل إلى 290 ألفا

نيويورك - أ ش أ

أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن أعداد اللاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من ميانمار منذ 25 أغسطس الماضي حتى الآن يقدر بنحو 290 ألف لاجىء.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت، عن المتحدث باسم المفوضية فيفيان تان قولها" إن أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى بنجلاديش تتواصل في الارتفاع، والمخيمات مكتظة بالفعل باللاجئين، وهناك حاجة ماسة لبناء المزيد من الملاجىء المؤقتة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة طلبت من السلطات البنغالية توفير المزيد من الأراضي لبناء مخيمات إغاثية جديدة لاستيعاب الفارين الجدد من العنف الدائر في ولاية راخين غربي ميانمار.

يشار إلى أن مسلمي الروهينجا يعانون من الاضطهاد في البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون في ولاية راخين وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.