ارتفاع أعداد قتلى زلزال المكسيك إلى 61 قتيلا على الأقل

مكسيكوسيتي - أ ش أ

أعلن مسئولون في المكسيك، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب السواحل الجنوبية للبلاد بقوة 1ر8 درجة على مقياس ريختر إلى 61 شخصا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم أنه تجري عملية انقاذ ضخمة في ولايات تاباسكو وأواكساكا و تشياباس الأكثر تضررا جراء الزلزال ويخشى أن يكون هناك أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وقال الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو" إن هناك 45 حالة وفاة في ولاية أواكساكا، 12 في ولاية تشياباس، و4 وفيات بولاية تاباسكو، مضيفا إن ما لا يقل عن 200 شخص أصيبوا جراء الزلزال"، وأعلن نييتو اليوم حدادا على ضحايا الزلزال، وسيتم تنكيس الأعلام.

يذكر أن هذ الزلزال يعد الأقوى الذي يضرب المكسيك منذ قرن، وتسبب في إجلاء جماعي للسكان في مناطق عدة بالبلاد.