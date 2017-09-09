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الصحة: إصابة 26 مواطنا في 3 حوادث سير بالجيزة والبحيرة ومطروح

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 26 مواطنا في 3 سير بالجيزة والبحيرة ومطروح

12:10 م السبت 09 سبتمبر 2017

الصحة: إصابة 26 مواطنا في 3 حوادث سير بالجيزة والبحيرة ومطروح

صورة ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، عن إصابة 26 مواطنًا في 3 حوادث سير بمحافظات الجيزة، والبحيرة، ومطروح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحادث الأول أسفر عن إصابة 7 مواطنين، إثر انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد" في بيان، أن الحادث الثاني نتج عن انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، محافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 مواطن، مشيرًا الى انه تم الدفع بـ 8 سيارات اسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى العامرية العام.

وقال "مجاهد" ، إن الحادث الثالث أسفر عن إصابة 6 مواطنين نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق وادي النطرون العلمين الكيلو 32، محافظة مطروح، موضحًا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي بمشاركة 3 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش وكدمات، جرح قطعي بفروة الرأس والوجه، اشتباة كسر بالضلوع، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.​

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