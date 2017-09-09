تجديد حبس 6 متهمين شكلوا خلية إرهابية لإسقاط الدولة وتبنوا فكر "داعش"

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي معارضات محكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وتبنى أفكار متطرفة والترويج لها والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية، والسعي لقلب نظام الحكم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11586 سنة 2017 جنح قسم الجيزة، أن المتهمين شكلوا فيما بينهم خلية إرهابية، وتبنوا أفكار التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش"، الإرهابي، وشرعوا في تنفيذ عمليات إرهابية لإسقاط الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط المتهمين في مناطق متفرقة، من محافظة الجيزة، بعدما كشفت التحريات عن نشاطهم المشبوه، وبحوزتهم أوراق تنظيمية تحدد مهام كل فرد من أفراد الخلية، فضلاً عن أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة للتواصل فيما بينهم.