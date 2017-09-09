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حريق محدود بمطعم في المهندسين دون إصابات

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مصراوي Masrawy

حريق محدود بمطعم في المهندسين دون إصابات

12:10 م السبت 09 سبتمبر 2017

حريق محدود بمطعم في المهندسين دون إصابات

مطعم ماي كوين

كتب - محمد شعبان:

أرجح مالك مطعم "ماي كوين" بجامعة الدول العربية، أن سبب اندلاع حريق بالمطعم إلى تراكم الزيوت والشحوم داخل المدخنة.

كان حريقا قد نشبَّ بمدخنة المطعم الواقع بالسوق التجاري بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده، دون وقوع إصابات.

انتدب فريق من العمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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