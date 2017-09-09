حريق محدود بمطعم في المهندسين دون إصابات
حريق محدود بمطعم في المهندسين دون إصابات
12:10 م السبت 09 سبتمبر 2017
مطعم ماي كوين
كتب - محمد شعبان:
أرجح مالك مطعم "ماي كوين" بجامعة الدول العربية، أن سبب اندلاع حريق بالمطعم إلى تراكم الزيوت والشحوم داخل المدخنة.
كان حريقا قد نشبَّ بمدخنة المطعم الواقع بالسوق التجاري بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده، دون وقوع إصابات.
انتدب فريق من العمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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