قطار الصعيد يتسبب في بتر ساقي وذراع طالبة في العياط
قطار الصعيد يتسبب في بتر ساقي وذراع طالبة في العياط
12:08 م السبت 09 سبتمبر 2017
قطار الصعيد يتسبب في بتر ساقي وذراع طالبة
كتب - محمد شعبان:
أصيبت طالبة، بكسر في الجمجمة وبتر بالساقين والذراع الأيسر، اليوم السبت؛ بعدما صدمها قطار بالعياط.
تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس بماحث العياط، توصلت إلى أنه أثناء عبور، منال هشام، 11 سنة، مزلقان العياط، اصطدم بها القطار رقم "989" القادم من أسوان، مما أسفر عن إصابتها.
تم نقل الطالبة إلى مستشفى العياط المركزي، وحُرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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