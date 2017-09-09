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قطار الصعيد يتسبب في بتر ساقي وذراع طالبة في العياط

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مصراوي Masrawy

قطار الصعيد يتسبب في بتر ساقي وذراع طالبة في العياط

12:08 م السبت 09 سبتمبر 2017

قطار الصعيد يتسبب في بتر ساقي وذراع طالبة في العياط

قطار الصعيد يتسبب في بتر ساقي وذراع طالبة

كتب - محمد شعبان:

أصيبت طالبة، بكسر في الجمجمة وبتر بالساقين والذراع الأيسر، اليوم السبت؛ بعدما صدمها قطار بالعياط.

تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس بماحث العياط، توصلت إلى أنه أثناء عبور، منال هشام، 11 سنة، مزلقان العياط، اصطدم بها القطار رقم "989" القادم من أسوان، مما أسفر عن إصابتها.

تم نقل الطالبة إلى مستشفى العياط المركزي، وحُرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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