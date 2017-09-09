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بحث عن حيلة لفتح باب العقار فسقط جثة من الطابق السابع

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مصراوي Masrawy

بحث عن حيلة لفتح باب العقار فسقط جثة من الطابق السابع

12:05 م السبت 09 سبتمبر 2017

بحث عن حيلة لفتح باب العقار فسقط جثة من الطابق السابع

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب جامعي مصرعه اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق السابع بالطالبية.

أكدت تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، أن "زياد أحمد"، 23 سنة، طالب بجامعة 6 أكتوبر، حاول النزول من شرفة الشقة التي يتخذها مكتبا للجرافيك، ومن ثم كسر مفتاح باب العقار، وذلك لقضاء الحارس إجازة العيد بمحافظته.

واختل توازن الطالب، وسقط على الأرض مصابا بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الهرم.

حُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن

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مصراوي Masrawy

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