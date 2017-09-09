تأجيل دعاوى عودة 5 عمال لشركة أسمنت بني سويف للعمل لـ26 ديسمبر
تأجيل دعاوى عودة 5 عمال لشركة أسمنت بني سويف للعمل لـ26 ديسمبر
12:04 م السبت 09 سبتمبر 2017
شركة أسمنت بنى سويف
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من مصطفى فرج حمود، وعويس عبد العزيز، وحسين عيد إسماعيل، وعبد العزيز على عبد الرازق، وأشرف جودة مكاوي، عمال بشركة أسمنت بنى سويف، والذين يطالبون فيها بعودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل بعد خصخصة الشركة، لجلسة 26 ديسمبر المقبل، للمرافعة.
اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٦٠٠٧٠، ٦٠٠٦٣، ٦٠٠٧٢، ٦٠٠٦٦، ٦٠٠٧٣ لسنة ٦٩ قضائية، شركة أسمنت بنى سويف.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم بالشركة، والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بعودة العاملين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأييد بطلان منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة
-
الإدارية العليا توضح شروط ترشح صغار الفلاحين على مقاعد مجالس الجمعيات
-
"الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف
-
اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي الزمالك إعلامياً
إعلان
إعلان