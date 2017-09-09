أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل دعاوى عودة 5 عمال لشركة أسمنت بني سويف للعمل لـ26 ديسمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل دعاوى عودة 5 عمال لشركة أسمنت بني سويف للعمل لـ26 ديسمبر

12:04 م السبت 09 سبتمبر 2017

تأجيل دعاوى عودة 5 عمال لشركة أسمنت بني سويف للعمل لـ26 ديسمبر

شركة أسمنت بنى سويف

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من مصطفى فرج حمود، وعويس عبد العزيز، وحسين عيد إسماعيل، وعبد العزيز على عبد الرازق، وأشرف جودة مكاوي، عمال بشركة أسمنت بنى سويف، والذين يطالبون فيها بعودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل بعد خصخصة الشركة، لجلسة 26 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٦٠٠٧٠، ٦٠٠٦٣، ٦٠٠٧٢، ٦٠٠٦٦، ٦٠٠٧٣ لسنة ٦٩ قضائية، شركة أسمنت بنى سويف.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم بالشركة، والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بعودة العاملين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأييد بطلان منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة

    أخبار

  • الإدارية العليا توضح شروط ترشح صغار الفلاحين على مقاعد مجالس الجمعيات

    أخبار

  • "الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف

    أخبار

  • اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي إعلامياً

    أخبار

إعلان

1ba89f48fd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري