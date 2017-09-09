تأجيل دعاوى عودة 5 عمال لشركة أسمنت بني سويف للعمل لـ26 ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من مصطفى فرج حمود، وعويس عبد العزيز، وحسين عيد إسماعيل، وعبد العزيز على عبد الرازق، وأشرف جودة مكاوي، عمال بشركة أسمنت بنى سويف، والذين يطالبون فيها بعودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل بعد خصخصة الشركة، لجلسة 26 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٦٠٠٧٠، ٦٠٠٦٣، ٦٠٠٧٢، ٦٠٠٦٦، ٦٠٠٧٣ لسنة ٦٩ قضائية، شركة أسمنت بنى سويف.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم بالشركة، والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بعودة العاملين.