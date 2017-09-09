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إحالة دعوى وقف تدريس المذاهب الأربعة للمفوضين

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مصراوي Masrawy

إحالة دعوى وقف تدريس المذاهب الأربعة للمفوضين

12:02 م السبت 09 سبتمبر 2017

إحالة دعوى وقف تدريس المذاهب الأربعة للمفوضين

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من عبده ماهر وحسين غريب وعدد من المحامين، طالبوا فيها بمراجعة فقه المذاهب الأربعة من قبل مجمع البحوث الإسلامية، مع وقف تدريس فقه المذاهب ووضع علم جديد لأصول الفقه يتناسب مع العلم والقرآن، ولا يتصادم معه، ومنع فقه ابن تيمية ووقف التعامل به، لهيئة مفوضي الدولة.

اختصمت الدعوى رقم ٢٨٩٢٢ لسنة ٧١ قضائية، شيخ الأزهر بصفته.

ذكرت أن هناك أمورا مختلطة علينا يتم تدريسها ويجد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية منها مقتبس لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته هو المصدر الوحيد ومصدر العلم للعالم بأثرة يجب عليه مراجعة تلك المذاهب وتنقيتها.

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