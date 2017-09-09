«رحيل» أساسيا أمام الجيش.. ومحاضرة بالـ«فيديو» للاعبي الفريق

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على الدفع بصبري رحيل، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، بدلا من التونسي علي معلول في لقاء طلائع الجيش المقرر له غدًا الأحد.

جاء ذلك بعد أن تأكد غياب "معلول" بسبب تعرضه لكدمة قوية في إصبع قدمه عقب مشاركته مع المنتخب التونسي أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

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ويختتم الفريق مرانه في الخامسة مساء اليوم السبت على استاد التتش بالجزيرة، حيث من المنتظر أن يعلن حسام البدري قائمة الفريق المرشحة للدخول في المعسكر المغلق بمصر الجديدة عقب المران.

وقرر البدري تخصيص محاضرة بالفيديو للاعبين عقب المران النهائي، سيشرح بها نقاط القوة والضعف للفريق العسكري، وبعض الجمل التكتيكية لتنفيذها، وطالب «البدري» لاعبي القلعة الحمراء بالتهديف المبكر حتى لا تتأزم المباراة، وحذرهم من الرعونة في إنهاء الهجمات.

ويلاقي الأهلي نظيره طلائع الجيش غدًا الأحد، في ملعب السلام، في مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز التي تعد خير إعداد للقاء الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الحالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.