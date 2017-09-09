23 لاعبًا فقط في قائمة المنتخب لمواجهة الكونغو

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حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، يوم 2 أكتوبر المُقبل موعدًا لوصول المحترفين استعدادًا لمواجهة الكونغو يوم 8 من نفس الشهر في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واتفق الجهاز الفني على ضم 23 لاعبًا فقط للمعسكر للقاء الكونغو بدلًا من 30 لاعبًا كما حدث في لقاءي أوغندا ذهابًا وإيابًا لضمان تركيز أكبر عدد من اللاعبين.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا أقرب مُلاحقيه مع تبقى جولتين فقط على التصفيات لحسم المتأهل لكأس العالم 2018 المُقامة في روسيا.