«التضامن»: عودة 302 حاج اليوم.. و4 حالات ما زالت محتجزة بالمستشفيات

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أكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أن رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية تتوالى بيسر وسط منظومة خدمات متكاملة، ومن المقرر أن يغادر الأراضي المقدسة، اليوم السبت، عائدا إلى أرض الوطن 302 حاج، على أن يتوجه من مكة المكرمة للمدينة المنورة 874 حاجا.

وأضاف عبد الموجود في تصريحات له اليوم أن إجمالى حجيج الجمعيات الأهلية الذين عادوا إلى أرض الوطن سالمين بعد الانتهاء من أداء المناسك 3052 حاجا، وذلك منذ بدء عمل الجسر الجوى على أن تتوالى رحلات العودة بانتظام حتى 14 من الشهر الجاري من مطار جدة ومن مطار المدينة حتى العشرين من ذات الشهر.

وأشار عبد الموجود إلى أن عمليات العودة تتم في سهولة ويسر خاصة مع التزام الحجيج بالتعليمات الخاصة بالمغادرة والأوزان، موضحا أن لجنة الرعاية بالبعثة كانت قد قامت بتعويض 8 حجاج قد فقدوا أموالهم بمبالغ إعاشة يومية تقدر بـ30 ريالا سعوديا عن كل يوم بالأراضى المقدسة لحين عودتهم إلى أرض الوطن.

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وأضاف أن هناك 4 حالات ما زالت محتجزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية بمستشفيات مجمع الملك عبد الله والملك عبد العزيز وهى لحجيج من محافظات المنيا والشرقية والقليوبية والفيوم، هى حالات للمتابعة الطبية، شلل نصفى وضيق تنفس والتهاب رئوى وحالة تحت الملاحظة ارتجاج بالمخ، ويتم متابعة تلك الحالات للتأكد من حصولها على الرعاية الطبية الكاملة والاطمئنان على حالتهم.

هذا وقد كان رئيس بعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية ليصل إلى 7 وفيات لحجيج من محافظات الدقهلية والمنوفية والإسكندرية وأسيوط وحجاج المؤسسة، وأكد أن غرفة عمليات البعثة فى حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة للجان مطارى جدة والمدينة وقام رئيس البعثة بتفقد أعمال لجان المطارات للتأكد من تقديم كامل الخدمات والتيسيرات اللازمة للحجيج فى رحلتهم نحو العودة لأرض الوطن، خاصة كبار السن والمرضى منهم.