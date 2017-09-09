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بالفيديو - في الصين.. إزالة جسر ضخم في 5 ثواني

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مصراوي Masrawy

- في الصين.. إزالة جسر ضخم في 5 ثواني

11:54 ص السبت 09 سبتمبر 2017

بالفيديو - في الصين.. إزالة جسر ضخم في 5 ثواني

في الصين.. إزالة جسر ضخم في 5 ثواني

كتبت - ندى غنيم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع مروع يوثق لحظة تفجير جسر يوجيانج الضخم بمدينة تشونجتشينج الواقعة جنوب غرب الصين، وذلك في أقل من 5 ثواني.

وقالت الصحيفة، إن السلطات الصينية اضطرت إلى إخلاء أكثر من 100 ألف شخص يسكن المباني الواقعة في محيط الجسر وعلى ضفاف نهر يوجيانج، وذلك بهدف تفجير الجسر من أجل بناء آخر جديد.

وأضافت الصحيفة أن الجسر الذي يعود تاريخ بنائه إلى 1976 والبالغ من العمر 41 عامًا تم تفجيره بحوالي 1.5 طن من المتفجرات وضعت في أكثر من 3 آلاف فتحة انفجار. 

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