بطبنجة بلاستيك.. عاطل ينتحل صفة ضابط لسرقة شقة سعودي بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث العجوزة ملابسات القبض على عاطل، انتحل صفة ضابط شرطة؛ لسرقة شقة سعودي.

دلت تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن "أحمد.ع"، 40 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة، توجه إلى شقة مهندس ميكانيكا يحمل الجنسية السعودية، منتحلا صفة ضابط شرطة، وبحوزته طبنجة بلاستيك.

وفور وصول المتهم الشقة، طلب من مالكها الاطلاع على جواز سفره، وتفتيش المنزل، واستولى على حافظة نقوده، وطالبه بالحضور معه إلى قسم شرطة العجوزة، إلا أن الأخير استغاث بحارس العقار وآخر، وتمكنوا من ضبطه.

أمام المقدم أحمد الوليلي، وكيل فرقة مباحث وسط الجيزة، اعترف المتهم بانتحال صفة ضابط؛ للاستيلاء على متعلقات السائحين الأجانب.

حُرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحجز المتهم، والتحفظ على السيارة المضبوطة بحوزته