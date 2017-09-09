إحالة أوراق 11 متهمًا للمفتي في قضية خلية الجيزة.. والحكم 22 أكتوبر

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إحالة أوراق 11 متهمًا في قضية خلية الجيزة الإرهابية، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم عليهم، وعلى باقي المتهمين في القضية التي تضم 26 متهمًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.